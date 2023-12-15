Эксперт поделилась лайфхаками по экономной поездке в такси

Для того, чтобы не переплачивать за поездки в такси, не стоит заказывать машину в часы пик, рассказала в пресс-центре МИЦ «Известия» 15 декабря председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Она рекомендовала не проверять в приложении цены несколько раз, а сразу заказывать машину. Как объяснила эксперт, если смотреть информацию несколько раз, за это время стоимость может подняться.

«Когда вызываете такси, нажимайте кнопку сразу. Если вы будете смотреть цены и пробки, три раза давить кнопку, то цена вырастет уже за эти 20 секунд. Захотели заказать — сразу вызывайте», — посоветовала она.

Кроме того, эксперт обратила внимание на то, что иногда приложение может предложить пройтись несколько минут до другого места назначения, тогда стоимость будет ниже.

«Самый простой такой совет: не пользоваться в часы пик. Конечно, лучше планировать поездки. Это касается всех регионов», — сказала Зарипова.

Ранее в этот день председатель Общероссийского объединения пассажиров, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов в пресс-центре МИЦ «Известия» рассказал, что в новогодние праздники цены на такси в стране традиционно вырастут. По его словам, это в том числе связано с тем, что большинство россиян отказываются в эти дни от личного автомобиля, так как хотят больше гулять.