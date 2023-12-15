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Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом

Орбан: Венгрия сможет остановить прием Украины в ЕС позже
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Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что выделение Киеву средств из бюджета Евросоюза (ЕС) нанесло бы интересам его страны больший вред, чем начало переговоров о вступлении Украины в объединение. Об этом он заявил 15 декабря в эфире радио Kossuth.

«Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС само по себе еще не вредит венгерским национальным интересам, у нас будет возможность вмешаться позже», — сказал он.

Что касается выделения денег Киеву из бюджета ЕС, это не в интересах Будапешта, так как в таком случае пришлось бы отдать часть причитающихся Венгрии средств.

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14–15 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз. Во время обсуждения членства Украины в ЕС канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти из зала и выпить кофе, сообщило Politico 15 декабря. Отсутствие Орбана позволило принять единогласное решение по украинскому вопросу. Издание подчеркнуло, что голосование без одного из лидеров не нарушает правил ЕС.

В этот же день юрист Карин Беше-Головко оценила поведение Орбана на саммите. Она подчеркнула, что, если бы Венгрия действительно хотела заблокировать это решение, премьер-министр не покинул бы комнату во время голосования. Также это поднимает вопрос легитимности принятого решения.

При этом сам венгерский премьер заявил, что у Будапешта много возможностей воспрепятствовать вступлению Украины в ЕС. По его словам, окончательное слово по данному вопросу должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский.

На второй день саммита также стало известно, что Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине. План поддержки Киева включал в себя предоставление из бюджета ЕС €50 млрд до 2027 года. За выделение этой суммы проголосовали 26 стран — членов ЕС.

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