Call-центр «Итогов года с Владимиром Путиным» закончил свою работу
Сall-центр «Итогов года» с президентом России Владимиром Путиным официально закончил свою работу, это произошло в 16:47, сообщила 14 декабря корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.
«Здесь ждали только одного оператора, который продолжал оформлять последний вопрос», — добавила она.
«Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 14 декабря в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, они продлились чуть больше четырех часов.
В ходе мероприятия Путин назвал укрепление суверенитета России своей главной задачей. Как объяснил глава государства, укрепление внешнего суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру, укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие российской политической системы.
Также в ходе «Итогов года» российский лидер ответил на вопросы о специальной военной операции России на Украине, новых регионах РФ, росте реальных зарплат, пенсиях, продолжительности жизни, здравоохранении, развитии искусственного интеллекта, а также затронул ряд других тем.
Всего президенту поступило более 2 млн вопросов от граждан. Обращения участились после того, как Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. Call-центр продолжал работу и во время мероприятия.