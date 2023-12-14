Путин прокомментировал возможный выход Армении из СНГ и ОДКБ

Вряд ли в интересах самой Армении произвести выход из Содружества Независимых Государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако если власти страны решат так сделать, это будет их выбором. Об этом заявил 14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Это сложный внутриполитический процесс. Не думаю, что в интересах Армении прекратить свое членство в СНГ, в ОДКБ, в ЕврАзЭС. В конечном итоге это всë равно выбор государства. Что касается отсутствия премьер-министра Армении [Никола Пашиняна] на мероприятиях общих, это связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях. Ну посмотрим, как будет развиваться ситуация», — указал глава государства.

Президент отметил, что в Армении происходят непростые процессы, связанные с Нагорным Карабахом. Но от Карабаха приняла решение отказаться не Россия, а сама Армения, признав его частью Азербайджана.

«Сделали это инициативно на самом деле, и нас особенно не информировали о том, чтобы готовиться к принятию такого решения. Это просто констатация факта, потому что есть в этом и плюсы, и минусы. Значит, ну так произошло», — указал Путин.

Ранее, 29 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент между Путиным и Пашиняном контактов нет, однако у лидеров двух стран будет возможность поговорить в ходе неформальной встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря.

До этого, 22 ноября, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что не примет участия в заседании ОДКБ в декабре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что страна продолжит работу в рамках организации. По его словам, Ереван будет участвовать на рабочем, экспертном уровне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Армения своими заявлениями по теме работы ОДКБ ищет виноватых за свои просчеты. По словам Захаровой, решение республики не участвовать в мероприятиях блока во время саммита вызывает сожаление и не отвечает интересам страны, однако Армения может присоединиться к работе организации в дальнейшем.

До этого, в октябре, Путин назвал понятными причины отсутствия на саммите СНГ премьер-министра Пашиняна, однако заявил журналистам, что Армения не уходит из Содружества. Тогда же в ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ в узком составе он заявил, что Россия готова посодействовать подписанию мирного договора между Баку и Ереваном.