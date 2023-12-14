Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование над Японским морем

Россия и Китай 14 декабря провели седьмое совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщает министерство национальной обороны Китая на своем сайте.

«Согласно ежегодному плану сотрудничества между Вооруженными силами Китая и России, 14 декабря стороны организовали и осуществили седьмое совместное стратегическое воздушное патрулирование в соответствующем воздушном пространстве Японского и Восточно-Китайского морей», — сообщили в ведомстве.

Других подробностей в сообщении не приводится.

Ранее, 23 июля, в акватории Японского моря завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение «Север. Взаимодействие-2023», которое проводилось в период с 20 по 23 июля. Всего в ходе учения было выполнено порядка 20 боевых упражнений, в том числе артиллерийская стрельба по морским, береговым и воздушным целям.