Армения и Азербайджан провели обмен задержанными военнослужащими

Азербайджан и Армения провели на границе обмен задержанными военнослужащими. Об этом в среду, 13 декабря, сообщила служба госбезопасности Азербайджана.

По ее данным, в рамках ранее объявленной договоренности Баку вернул армянской стороне 32 военных. Ереван, в свою очередь, передал азербайджанской стороне двух военнослужащих.

«Согласно соответствующему соглашению, 13 декабря 2023 года на участке азербайджано-армянской границы, пересекающем Газахский район, была реализована взаимная передача вышеупомянутых военнослужащих», — говорится в сообщении на сайте азербайджанского ведомства.

Отмечается, что представители Международного комитета Красного Креста (МККК) обследовали задержанных на азербайджанской стороне военнослужащих Армении и признали состояние их здоровья удовлетворительным. В процессе передачи инцидентов не возникло, указывается в тексте.

О планах Азербайджана освободить в качестве жеста доброй воли 32 армянских военнослужащих в обмен на двух собственных стало известно 7 декабря. Тогда Баку и Ереван опубликовали совместное заявление администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Среди прочего стороны договорились продолжать дискуссию об укреплении взаимного доверия.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января. 5 октября президент Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включающих в себя и Нагорный Карабах.

Позже, в конце ноября, Алиев отметил, что для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий. По его словам, Баку поддерживает мирную повестку. Тогда же пресс-служба МИД Азербайджана также сообщила, что Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.