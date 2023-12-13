Ученые выяснили влияние длинной рабочей недели на психику пожилых людей

Рабочая неделя продолжительностью более 35 часов способствует депрессии у людей старше 55 лет. Об этом сообщили ученые Сеульского национального университета в публикации BMC Public Health.

Исследовалась группа из 5,7 тыс. добровольцев старше 55 лет. Целью было выяснить, какое количество рабочего времени способствует здоровому старению.

Ученые собрали массив данных о занятости респондентов, уровне их социальной активности, а также провели опрос для выявления симптомов депрессии. Помимо этого, учитывались точный возраст, пол, семейное положение, наличие детей, уровни дохода и образования, религиозные убеждения и место проживания.

Основой исследования стала оценка взаимосвязей между рабочим временем, качеством социальной жизни и симптомами депрессии, которая проводилась с помощью статистического метода многомерного логистического регрессионного анализа.

В результате исследователи выяснили, что пожилые люди, работающие более 35 часов в неделю, наиболее подвержены депрессии. Однако ученые подчеркнули, что отсутствие работы также негативно влияет на психическое здоровье. Позитивное влияние на здоровье оказывает высокий уровень социальной жизни.

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