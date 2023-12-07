Невролог назвал подверженные деменции категории людей

Деменция развивается из-за атрофии нейронов в коре головного мозга. Провокаторами развития заболевания могут быть как генетические факторы, так и образ жизни в сочетании с хроническими заболеваниями. Об этом невролог «ГУТА КЛИНИК» Сергей Новиков рассказал в четверг, 7 декабря.

В зоне риска находятся люди старше 65 лет, страдающие от алкоголизма, гипертоники, диабетики, пациенты с лишним весом и ожирением, заядлые курильщики, физически неактивные, одинокие, а также те, кто находится в длительной депрессии. Так, одиночество повышает риск развития деменции на 50%.

Риск развития нейродегенеративных заболеваний у женщин в два раза выше, чем у мужчин. Это объясняется тем, что женщины живут дольше мужчин, а старость — главный фактор риска появления деменции.

Новиков добавил в беседе с Lenta.Ru, что развитие старческого слабоумия могут ускорить токсическое воздействие на мозг наркотиков, некоторых лекарств, а также атеросклероз.

Исследователи установили и связь между воздействием пластика на организм и шансом столкнуться с болезнью Паркинсона и деменцией. Ученые из Медицинской школы Университета Дьюка обнаружили, что неправильно утилизированные пластмассы превращаются в очень мелкие частицы. Они накапливаются в воде, продуктах питания, в крови людей и животных. Все это увеличивает риск развития слабоумия.

В свою очередь невролог «СМ-Клиника» Валерия Морозик рассказала, что для снижения риска развития слабоумия в первую очередь необходимо вести здоровый образ жизни. Следует быть физически активным (больше гулять и плавать). Это способствует снижению давления и нормализации сахара в крови, которые являются одними из причин развития заболевания.

«Здоровое питание, богатое омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и витаминами, будет давать достаточное количество энергии для работы мозга, а также поможет бороться с высоким холестерином. Включайте в рацион рыбу, орехи, овощи и фрукты», — рассказала специалист.

По словам врача, постоянная умственная активность — эффективное средство профилактики деменции. Она рекомендовала решать головоломки, читать книги, играть на музыкальных инструментах и всегда учиться чему-то новому. Кроме этого, для здоровья мозга необходим полноценный сон.

Ранее в этот день сообщалось, что знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис не узнал свою бывшую супругу Деми Мур из-за развивающейся лобно-височной деменции. Уиллис и Мур прожили в браке 13 лет и являются родителями трех дочерей, передает RT.

28 ноября врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что проблемы с речью и памятью и невозможность сконцентрироваться на своих мыслях могут стать признаками развития деменции на ранней стадии, сообщает телеканал «360».