Сенсорное поле: болезнь Паркинсона выявят с помощью домашней техники

Ученые разработали модель машинного обучения, позволяющую за сотые доли секунды по результатам электроэнцефалограммы с точностью 99,9% выявлять болезнь Паркинсона . Важное преимущество нового алгоритма — в совместимости с портативными бытовыми устройствами . Поэтому программа может использоваться не только в больнице при диагностике, но и в домашних условиях для мониторинга состояния здоровья людей с ранее выявленной болезнью. Метод будет особенно полезен на ранних стадиях , считают опрошенные «Известиями» специалисты.

Программный ход

Ученые Петрозаводского государственного университета совместно с коллегой из Кувейтского колледжа науки и технологий разработали алгоритм машинного обучения для диагностики и мониторинга болезни Паркинсона по данным электроэнцефалограммы (ЭЭГ), который может использоваться в портативных медицинских устройствах.

— Предложенный алгоритм станет одним из многих элементов разрабатываемой нами концепции «бионического костюма» для человека, который позволит обеспечить комплексный неинвазивный мониторинг состояния здоровья, в том числе в реальном времени , — сообщил «Известиям» руководитель проекта, научный руководитель центра искусственного интеллекта Петрозаводского государственного университета Дмитрий Корзун.

Дмитрий Корзун Фото: пресс-служба Петрозаводского государственного университета

Авторы записали ЭЭГ 20 здоровых людей и 20 пациентов с болезнью Паркинсона. Для их анализа был разработан алгоритм, который обрабатывал данные в несколько этапов . Сначала он отсекал электрические сигналы, соответствующие низкочастотным и высокочастотным шумам , то есть не несущие никакой информации о работе головного мозга.

Оставшиеся информативные диапазоны частот программа использовала, чтобы математическими методами выявить признаки ЭЭГ, отличающие здоровых людей от больных . В результате модель машинного обучения позволила определить 11 показателей, опираясь на которые, можно с точностью 99,9% выявить болезнь Паркинсона . Эти признаки оказались связаны с медленными дельта- и тета-ритмами электрической активности мозга , в норме свойственными состоянию покоя или сна. У людей с болезнью Паркинсона эти ритмы более выражены , а потому могут использоваться при диагностике.

Также авторы экспериментально показали, что использование 11 ключевых признаков вместо всех данных ЭЭГ позволяет сократить время работы алгоритма в 11 раз (до сотых долей секунды). Это значит, что программа требует на порядок меньше вычислительных ресурсов, чем аналогичные инструменты .

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Приборное общество

Для диагностирования болезни Паркинсона и мониторинга ее состояния необходимы два компонента системы: измерительная и аналитическая. Первая представлена портативным устройством для измерения ЭЭГ головного мозга. Такие устройства представляют собой накладку (шапочку), которая надевается на голову и с помощью набора электродов собирает информацию о работе мозга . Аналитический компонент системы может быть представлен любым вычислительным устройством, таким как периферийные устройства интернета вещей — компьютер, мобильный телефон, облачный сервер и так далее. Предложенный алгоритм определяет болезнь Паркинсона по ЭЭГ с минимальными вычислительными затратами , а значит, будет работать даже на маломощных бытовых гаджетах, подчеркнул Дмитрий Корзун.

Пациенту необходимо один или несколько раз надеть измерительное устройство и запустить диагностику (например, нажав кнопку в программе на своем телефоне), которая будет длиться не более минуты. В это время человеку нужно неподвижно посидеть с закрытыми глазами. Результаты предоставляются самому больному (например, на экране телефона), он также может передать их врачу .

— Такое устройство превращается в цифрового ассистента, который отслеживает состояние пациента в повседневной жизни. Это позволит ускорить цифровизацию медицины , следить за здоровьем людей, которые по тем или иным причинам не способны регулярно посещать медицинские центры, — отметил Дмитрий Корзун.

Надо понимать, что для постановки диагноза результатов работы программы может быть недостаточно, необходима консультация специалиста , подчеркнул ученый.

Стареющая планета

Представленная учеными система мониторинга психофизиологического состояния человека по результатам ЭЭГ может стать эффективной моделью распознавания заболевания на ранних стадиях , рассказала клинический психолог, руководитель НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева.

— Раннее выявление болезни Паркинсона становится ключом к эффективной терапии и сохранению рабочей и жизненной активности людей , — подчеркнула она.

Авторы исследования затронули крайне важное направление интернета вещей для контроля терапии пациентов с болезнью Паркинсона , рассказал «Известиям» директор НИИ нейронаук СамГМУ Минздрава России, врач-невролог Александр Захаров.

Фото: Getty Images/Chainarong Prasertthai

— При этом исследование имеет ряд ограничений относительно трансфера технологии в медицинскую практику, а именно — сложности длительного ношения многоканальной ЭЭГ-гарнитуры , использующей «влажные» электроды. Также есть вопросы относительно зашумленности регистрируемых данных, наиболее выраженных в височных, затылочных и лобных областях, — сказал он.

Справка «Известий» Многие страны сталкиваются с проблемой старения населения. По оценкам ВОЗ, к 2050 году более 20% жителей Земли будут старше 60 лет. Это увеличивает риск широкого распространения нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция, болезни Альцгеймера и Паркинсона и других. Поэтому специалисты стараются усовершенствовать методы их диагностики, которые позволят выявлять и лечить возрастные нарушения нервной системы на самых ранних стадиях, тем самым уменьшая необратимые повреждения головного мозга, а также повышая качество и продолжительность жизни пациентов.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в международном журнале Sensors.