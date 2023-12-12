Автобусное сообщение между Петербургом и Хельсинки возобновится 13 декабря

Между Санкт-Петербургом и Хельсинки 13 декабря восстановится автобусное сообщение. Об этом рассказали в одной из компаний-перевозчиков 12 декабря.

«Первый рейс Lux Express из Санкт-Петербурга в Хельсинки — 13.12.2023 в 23:30 (по местному времени), а из Хельсинки в Санкт-Петербург — 13.12.2023 в 21:30 (по финскому местному)», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на компанию-перевозчика.

Автобусное сообщение между Россией и Финляндией возобновится после открытия пунктов пропуска, о котором ранее 12 декабря сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Изначально предполагалось, что правительство Финляндии откроет три крупнейших пограничных пункта на границе с Россией.

Ранее, 8 декабря, издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщило, что финское правительство думает над возможностью открыть один или несколько КПП на границе с Россией. При этом подчеркивалось, что в любой момент кабмин может принять решение о повторном закрытии пограничных пунктов.

28 ноября Орпо заявил, что с 30 ноября до 13 декабря республика закрывает все пункты пересечения границы с Россией. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны. В тот же день газета Iltalehti отметила, что из-за закрытия финско-российской границы проживающим в РФ гражданам Финляндии стало значительно труднее посещать родину.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал такое решение нерациональным. Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.