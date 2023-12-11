Тарасова прокомментировала первую тренировку Костомарова на коньках

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала в понедельник, 11 декабря, первую тренировку на льду на коньках чемпиона Олимпийских игр – 2006 в Турине Романа Костомарова после протезирования.

Она рассказала, что гордится фигуристом.

«Он нам доказывает, что он всё сможет, и показывает нам, как нужно бороться с такими тяжелыми и практически неизлечимыми заболеваниями. Я люблю его и желаю ему здоровья», — сказала Тарасова в разговоре с Lenta.Ru.

Ранее в этот день Костомаров встал на коньки и вышел на лед впервые после ампутации. Кадрами тренировки он поделился в своем Telegram-канале, сообщает телеканал «360».

Также Костомаров рассказал о съемках фильма с его участием, премьера которого назначена на 8 марта 2024 года. Подробности о кинопремьере фигурист не раскрыл, пишет «Ридус».

Ранее, 24 ноября, фигурист сообщил, что готовится к тому, чтобы вернуться на лед на коньках. Он рассказал, что в фигурном катании очень важен голеностоп и сейчас он работает над новой техникой, где баланс удерживается за счет наклона бедра.

10 января 46-летний фигурист был госпитализирован с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее Костомарову установили протезы на ноги. Во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. В начале августа он уже показал, как бегает на новых протезах, а 22 августа фигурист впервые после болезни появился на льду перед публикой в кроссовках во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.