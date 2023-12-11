Фигурист Костомаров впервые вышел на коньках на лед после ампутации

Чемпион Олимпийских игр-2006 в Турине фигурист Роман Костомаров встал на коньки и вышел на лед впервые после ампутации. Об этом он поделился в своем Telegram-канале.

«Я вышел на лед! Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки. Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна», — поделился фигурист.

Также Костомаров рассказал о съемках фильма с его участием, премьера которого назначена на 8 марта будущего года. Подробности о кинопремьере фигурист не раскрыл.

Ранее, 24 ноября, фигурист сообщил, что готовится к тому, чтобы вернуться на лед на коньках. Он рассказал, что в фигурном катании очень важен голеностоп, и сейчас он работает над новой техникой, где баланс удерживается за счет наклона бедра.

10 января 46-летний фигурист был госпитализирован с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее Костомарову установили протезы на ноги. Во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. В начале августа он уже показал, как бегает на новых протезах, а 22 августа фигурист впервые после болезни появился на льду перед публикой в кроссовках во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.