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Россияне рассказали о причинах увольнения из компании и возвращения в нее

Опрос: россияне назвали причинами для увольнения конфликты и переезд офиса
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Примерно половина россиян, 47%, готовы уйти из компании из-за конфликтов с коллегами, 33% пойдут на данный шаг, если офис фирмы переедет на отдаленное от них место работы. Об этом 11 декабря сообщили в РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» и курьерской службы СДЭК.

Кроме того, примерно треть опрошенных, 31%, выразили готовность уйти с работы из-за конфликтной ситуации с непосредственным начальником, 25% респондентов — ввиду завышеннего KPI, еще 15% могут сменить работу из-за отсутствия бонусов или медицинской страховки.

Также отмечается, что 77% россиян вернуться, если руководство пообещает им более высокую зарплату, чем была до этого, а 43% — при предложении повышения в должности. Помимо этого, каждый пятый сотрудник снова займет старую должность, если ему будут предложены социальные льготы на предприятии.

Треть россиян возобновят рабочие отношения с бывшим руководством, если будет возможность работать удаленно, а еще 25% готовы к возвращению на позицию при увольнении сотрудников, которые создавали конфликты в коллективе.

Больше половины опрошенных, 66%, отметили, что меняют работу не чаще, чем раз в пять-десять лет. Многие хотят удержаться на одном месте и считают достаточным стажем в компании от трех до пяти лет, процент таких респондентов составляет 51%.

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Ранее в этот же день аналитики сервис «Работа.ру» поделились с «Известиями» результатами своего исследования среди представителей российских компаний из всех округов страны. Полученные данные показали, что 68% работодателей планируют в 2024 году повысить зарплаты сотрудникам. При этом 48% из них собираются увеличить заработную плату части работников, а 22% — всему коллективу. Чаще всего повышать оплату труда собираются работодатели из сфер IТ, строительства и торговли. Треть (31%) представителей компаний поделились информацией, что будут использовать нематериальные методы мотивации сотрудников. 2% респондентов озвучили другие варианты.

В начале декабря сервис «Работа.ру» поделился с «Известиями» результатами исследования о том, сколько россиян готовы поменять работу и профессию в 2024 году. Выяснилось, что желающих сделать это 57% и 50% соответственно.

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