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Большинство работодателей заявили о планах повысить зарплаты в 2024 году

«Работа.ру»: 68% работодателей планируют в 2024 году повысить зарплаты сотрудникам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сервис «Работа.ру» провел исследование среди представителей российских компаний из всех округов страны и выяснил, что 68% работодателей планируют в 2024 году повысить зарплаты сотрудникам. Результатами опроса аналитики поделились с «Известиями» 11 декабря.

При этом 48% из них собираются увеличить заработную плату части работников, а 22% — всему коллективу. Чаще всего повышать оплату труда собираются работодатели из сфер IТ, строительства и торговли.

Треть (31%) представителей компаний поделились информацией, что будут использовать нематериальные методы мотивации сотрудников. 2% респондентов озвучили другие варианты.

«Перед бизнесом всегда стоит задача увеличивать мощности и нанимать больше персонала. При этом недостаток кандидатов заставляет компании предлагать сотрудникам всё более высокие зарплаты. Увеличение оплаты труда сейчас происходит повсеместно. По нашим данным, самый высокий рост зарплатных предложений заметен в сфере офис-служб и бизнес-услуг: работодатели в этой сфере стали предлагать на 22% больше, чем в 2022 году. Также заметно выросли зарплатные предложения на вакансии для студентов и стажеров — также на 22%. На 16% увеличилось предлагаемые зарплаты у сотрудников в сфере образования и науки», — рассказал заместитель генерального директора «Работа.ру», операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков.

Также выяснилось, что 42% компаний планируют увеличить фонд оплаты труда в объеме до 10%. 33% работодателей будут повышать зарплаты в зависимости от индивидуальных результатов сотрудников. На увеличение на 11–10% готовы 23% представителей бизнеса, а 2% организаций собираются повысить оклад работников на 21–50%.

Уточняется, что в опросе приняли участие более 400 представителей российских компаний из всех округов страны.

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В начале декабря сервис «Работа.ру» поделился с «Известиями» результатами исследования о том, сколько россиян готовы поменять работу и профессию в 2024 году. Выяснилось, что желающих сделать это 57% и 50% соответственно.

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