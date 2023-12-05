Более половины россиян готовы сменить работу в 2024 году

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, сколько россиян готовы поменять работу и профессию в 2024 году. Выяснилось, что желающих сделать это 57% и 50% соответственно. Результатами аналитики поделились с «Известиями» 5 декабря.

Так, больше половины россиян (57%) готовы сменить работу в наступающем году, если получат хорошее предложение. 17% настроены точно сменить ее, а 26% не планируют.

Среди критериев, по которым опрошенные готовы выбирать новую работу, лидируют высокая зарплата и финансовое вознаграждение — так ответили 83%. Кроме того, важны адекватный коллектив и руководство (55%), расположение офиса (38%) и гибкий рабочий график (37%).

Компенсационный пакет, льготы и бонусы, а также возможности профессионального развития выбрали по 33% опрошенных. 30% отметили удаленную работу, а за интересные задачи и возможность карьерного роста проголосовало по 28% россиян.

Среди других критериев опрошенные выделили: возможность обучения (26%), репутацию и престиж компании (15%), отсутствие дресс-кода (12%), work-life balance (16%) и корпоративную культуру (10%).

Половина россиян (50%) готовы поменять профессию при получении привлекательного предложения о работе. 40% не планируют, но каждый десятый настроен точно сменить ее в наступающем году.

Почти половина (49%) опрошенных рассказали, что уже предпринимают шаги к смене сферы деятельности и ищут подходящие вакансии. 42% изучают профессии, которые могут им подойти, а 14% уже проходят перепрофилирование и получают дополнительное образование.

Только 16% россиян не настроены менять профессию в 2024 году.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех округов страны.

Согласно результатам другого опроса, опубликованного 1 декабря, почти четверть россиян планирует выйти на работу (14%) или взять подработку (9%) 31 декабря.