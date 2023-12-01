Почти четверть россиян будут работать 31 декабря

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, сколько компаний и жителей России будут работать 31 декабря. Выяснилось, что почти четверть россиян планирует выйти на работу (14%) или взять подработку (9%). Результатами опроса аналитики поделились с «Известиями» 1 декабря.

Соответственно, 77% граждан не собираются выходить в офис или на производство в этот день.

Уточняется, что беспрерывно на праздники будут работать сотрудники транспортной и логистической отраслей (12%), сферы торговли (11%) и охраны и безопасности (10%).

Несмотря на то, что в этом году 31 декабря выпадает на воскресенье, 22% опрошенных работодателей отметили, что их компании намерены работать в этот день. 78% российских компаний не будут трудиться в канун Нового года.

Подавляющее большинство (87%) работодателей, как и год назад, поддерживают инициативу сделать 31 декабря официальным ежегодным выходным днем, и только 13% представителей бизнеса готовы к работе в этот день.

При этом 82% сотрудников согласны с тем, что в канун Нового года россиянам следует готовиться к празднику. А 18% респондентов не планируют отдыхать в этот день.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет и более 350 представителей российских компаний из всех регионов страны.

16 ноября сообщалось, что чуть больше половины опрошенных россиян (57%) хотят попасть на новогодний корпоратив в компании, а 43% не горят желанием. В то же время 85% россиян готовы отказаться от корпоратива в пользу денежного поощрения, но 15% не согласны на это.