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85% россиян готовы отказаться от корпоратива в пользу денежного поощрения

Опрос: 85% россиян готовы отказаться от корпоратива в пользу денежного поощрения
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, какой новогодний корпоратив хотели бы россияне и сколько из них готовы отказаться от него в пользу денежного поощрения. В исследовании приняли участие 3200 респондентов из всех регионов страны. Результаты появились в распоряжении «Известий» 16 ноября.

Чуть больше половины опрошенных (57%) хотят попасть на новогодний корпоратив в компании, а 43% не горят желанием. В то же время, 85% россиян готовы отказаться от корпоратива в пользу денежного поощрения, но 15% не согласны на это.

Среди тех, кто планирует попасть на корпоратив, большинство (70%) хотели бы классический праздник с оливье, танцами и нарядами. Для них важными атрибутами мероприятия являются веселье, выступления сотрудников с творческими номерами и возможность пофотографироваться. 11% отметили необходимость логических и командных конкурсов. Среди более нестандартных корпоративов опрошенные выбрали капустник — на него приходится 8% голосов.

На празднике россияне хотели бы петь песни под гитару, смотреть творческие выступления от коллег, болтать и фотографироваться. Еще один не классический вариант — музыкальный бинго, за который проголосовало 6%. Это игра, где нужно находить исполнителей и побеждать своей командой. 4% хотели бы провести корпоратив, участвуя в спортивных играх и конкурсах, а 1% опрошенных не прочь поиграть в рулетку и казино, делать ставки и общаться.

63% россиян готовы отказаться от корпоратива в пользу денежного поощрения в размере 13-й зарплаты. Четверть участников (22%) согласны на более 50% от ежемесячной зарплаты. 5% не прочь отказаться от корпоратива в пользу 41–50% от ежемесячной зарплаты, а 4% опрошенным достаточно 21–30%. По 3% голосов приходится на 16–20% и 10–15% от ежемесячной зарплаты.

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