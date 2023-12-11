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Нетаньяху заявил о наступлении для ХАМАС последних дней

Премьер Израиля Нетаньяху: ХАМАС начало сдаваться
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Военные радикального палестинского движения ХАМАС стремительно теряют свои позиции перед силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе конфликта. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Я говорю террористам ХАМАС: всё кончено <...> сдавайтесь — сейчас», — приводит его слова Telegram-канал главы израильского правительства.

Помимо этого отмечается, что бойцы ХАМАС стали чаще складывать оружие и попадать в плен военнослужащих Израиля.

Управа силы: Израиль не планирует возобновлять переговоры с ХАМАС
И намерен добиваться возвращения заложников военным путем

9 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ЦАХАЛ уничтожила в ходе операции в секторе Газа командиров радикального палестинского движения ХАМАС. Кроме того, министр заявил об уничтожении туннелей и складов боеприпасов объектов инфраструктуры ХАМАС в Газе.

В тот же день начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил о признаках распада ХАМАС. Он уточнил, что с каждым днем израильские военные видят больше убитых и раненых боевиков палестинского движения.

8 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари указал, что бойцы ХАМАС стали всё чаще сдаваться в плен израильским военным. Как добавил Хагари, в числе задержанных ЦАХАЛ сил противника имеются и военнослужащие элитного подразделения ХАМАС «Нухба».

Ранее, 3 декабря, в Израиле пообещали уничтожить членов ХАМАС по всему миру. Отмечается, что Израиль будет преследовать членов ХАМАС «в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции, в Катаре — везде».

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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