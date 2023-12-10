ЛНР и Чечня показали свои достижения на выставке «Россия» на ВДНХ

Луганская Народная Республика (ЛНР) и Чеченская Республика 10 декабря показали свои достижения на выставке-форуме «Россия» в рамках дней обоих регионов. Республики представляли глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

«В 2014 году начался наш долгий путь домой — в Россию. Мы выстояли под беспрецедентным геноцидом и давлением украинских властей и сегодня с гордостью говорим: Россия — наша Родина», — отметил Пасечник.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что в ЛНР живут крепкие душой, характером и сердцем люди. При этом Луганщина объединяет людей самых разных специальностей и профессий, добавил глава республики.

Пасечник рассказал, что ЛНР проходит фазу активного восстановления. В частности, удалось перезапустить работу ряда ключевых производств — Алчевского металлургического комбината, завода ферросплавов и вагоноремонтного предприятия в Стаханове. По мнению Пасечника, это уже позволяет называть ЛНР «стальным сердцем России».

В свою очередь, Хучиев рассказал о фокусе Чечни на инновациях.

«На презентации Чеченской Республики у каждого есть возможность поближе познакомиться с нашим регионом. Эта выставка-форум для меня лично и для всего чеченского народа приобрела особый смысл и значимость, и мы рады продемонстрировать свои успехи и всю красоту нашей Республики», — зачитал он приветственные слова главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова.

Кадыров подчеркнул, что экспозиция на стенде республики отражает национальный дух чеченского народа, его патриотизм и любовь к Родине.

В числе прочего гости стенда могли увидеть разработанную молодыми учеными из Чечни модель интеллектуальной солнечной электростанции, а также результаты применения карбонового полигона для исследований климатических изменений.

Зампред правительства РФ Александр Новак отметил, что Чеченская Республика вызывает у посетителей выставки огромный интерес.

«Сегодня Чечня — это безопасное место с высоким уровнем развития, инвестиций. Я лично многократно был не только в Грозном, но и в различных районах. Видел красоту и порядок в городе и поселках — видно прекрасное хозяйственное отношение жителей и руководителей, как хорошо относятся к своей земле те, кто живет на этой земле», — рассказал вице-премьер.

В завершение программы дня мастера чеченской эстрады провели концерт, главным событием которого стала песня «Вперед, Россия — Родина героев!» в исполнении певца Мурада Байкаева.

Ранее в этот день Пасечник рассказал в ходе посещения стенда ЛНР о важности задачи по развитию экономики республики. В этой связи регион открыт для предложений инвесторов, а на его территории работает специальная экономическая зона с налоговыми льготами, добавил глава республики.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего на выставке представлено около 40 площадок и 131 экспозиция, которые отражают культуру и лучшие достижения регионов.