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Пасечник рассказал о развитии ЛНР на выставке «Россия»

Пасечник на выставке «Россия»: ЛНР стремится стать самодостаточной
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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник 10 декабря посетил стенд ЛНР, представленный на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве, и рассказал о развитии региона.

«Все, что мы сделали за этот год, мы привезли сюда. Сказать, что мы сделали мало, нельзя. Мы сделали очень много. Сделали это благодаря помощи наших регионов-шефов, благодаря тому, что мы сегодня часть России», — подчеркнул Пасечник.

Глава республики отметил, что сейчас важно запустить экономику ЛНР. По его словам, регион открыт для предложений инвесторов. На его территории работает специальная экономическая зона, где предусмотрены налоговые льготы.

«Мы открыты к сотрудничеству, открыты к диалогу. Для нас на сегодня это одно из приоритетных направлений нашей деятельности — запустить экономику».

Руководитель ЛНР считает, что политика — это важно, но экономика тоже должна работать.

«Люди должны иметь рабочие места, регион должен развиваться», — отметил Пасечник.

Глава региона заявил, что республика стремится стать самодостаточной, обеспечивать себя и вносить вклад в развитие экономики России. Пасечник также уверен, что регион сможет обеспечить безопасность в ходе голосования на выборах президента в 2024 году на необходимом уровне. Он напомнил, что у республики уже есть опыт проведения единого дня голосования в сентябре 2023 года, а также референдума.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ: самые интересные экспозиции и события
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4 декабря выставку «Россия» посетил президент РФ Владимир Путин. Глава государства вручил премию «Волонтер года» и прочитал желания детей на шарах «Елки желаний». Также Путин осмотрел макет бункера, из которого наблюдали за испытаниями первой в СССР атомной бомбы.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года.

Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего на выставке представлено около 40 площадок и 131 экспозиция, которые отражают культуру и лучшие достижения регионов.

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