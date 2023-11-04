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На выставке «Россия» представили крупные достижения страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Москве на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, открылась выставка-форум «Россия». На ней представлено всё, чем гордится страна. Корреспондент «Известий» Николай Иванов показал самое интересное.

На выставке представлены все 89 регионов России. Всё самое лучшее — от Калининграда до Дальнего Востока, от Кавказа до северных морей.

«На площади размером с 35 футбольных полей собрали наши достижения за 23 года. Приоткрыли дверь в будущее. Здесь всё буквально дышит технологиями и прогрессом», — рассказал корреспондент.

Посетителей встречает вышитая карта страны. Над ней трудились 260 мастеров. Всего на выставке представлено 26 павильонов и 131 экспозиция. К ним ведет футуристичный тоннель как портал в будущее.

«Регионы словно соревнуются в оригинальности. Вот, например, Ямал. Нас встречают белые медведи, а дальше можно совершить путешествие на ледоколе. С дальневосточной природой можно познакомиться, не покидая Москву. Вот зеленый уголок от Приморского края, тут прячется леопард», — поделился Иванов.

На территории РФ проживает почти 200 народностей, поэтому у каждого региона есть своя изюминка и есть что показать.

«Надеюсь, вы уже попробовали и прошли по павильонам — от Урала, по Сибири, Востоку, Северу. Различные наши курорты, Золотое кольцо. Просто глаза разбегаются. По поручению президента реализуется национальный проект «Туризм — индустрия гостеприимства». В нем огромное количество мероприятий, которые позволяют сделать так, чтобы мы могли насладиться нашей чудесной природой, нашими достопримечательностями», — сказал заместитель председателя правительства РФ по вопросам экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране
На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре

Выставка-форум «Россия» начала работу утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства. Она продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов покажут свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

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