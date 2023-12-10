Песков высказался о сопровождении борта Путина Су-35 в ходе визита в ОАЭ

Сопровождение самолета президента России Владимира Путина истребителями Су-35 в ходе его визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию позволило продемонстрировать новую российскую технику, которую «знают и любят» в регионе. Об этом заявил 10 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая», — сказал пресс-секретарь российского лидера журналисту Павлу Зарубину в интервью, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

Кроме того, сопровождение президентского борта истребителями гарантировало безопасность главы российского государства в ходе поездки, добавил Песков.

8 декабря военный американский журнал Military Watch Magazine написал о том, что сопровождавшие самолет президента РФ во время визита в Ближневосточный регион истребители продемонстрировали мощь России. Как отметили авторы материала, развертывание Су-35 можно интерпретировать как демонстрацию силы.

Прибытие на Ближний Восток Су-35 стало сигналом о начавшемся в мире геополитическом сдвиге, так как именно истребители западного производства ранее всегда находились на вооружении армий стран Персидского залива, добавили авторы статьи.

Путин прилетел в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с рабочим визитом 6 декабря. Там его встретил глава МИД страны Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Кортеж президента приветствовали во дворце Каср Аль-Ватан залпами пушек, а небо столицы окрасил триколор. В ходе визита российский лидер провел переговоры с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайдом аль-Нахайяном. В тот же день Минобороны РФ показало кадры сопровождения самолета президента РФ Путина по пути в Абу-Даби истребителями.

Военные машины отправились в полет с боекомплектом. Сопровождали самолет российского лидера две пары истребителей, при этом взлетали Су-35С в условиях густого тумана и дождя.

Из Абу-Даби Путин отправился в Эр-Рияд, где встретился с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Во время встречи он назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими.

Политолог Марат Баширов 7 декабря в беседе с «Известями» назвал визит Путина в эти страны подтверждением, что никакой изоляции России и уж тем более главы государства нет. Так, поездка российского лидера в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию оказалась в центре внимания многих мировых СМИ. Так, издание The Hill открыто назвало это провалом политики Запада, который не смог изолировать Россию.