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В США заявили о показавших силу России на Ближнем Востоке Су-35

MWM: прибытие Су-35 на Ближний Восток показало геополитический сдвиг в регионе
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Сопровождавшие борт президента РФ Владимира Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию продемонстрировали мощь России, говорится в статье на сайте американского издания Military Watch Magazine, опубликованной 7 декабря.

«Развертывание Су-35 можно интерпретировать как демонстрацию силы, тем более что столь же небольшое количество Су-35 сыграло важную роль в переломе хода сирийской войны с середины 2010-х годов, когда они были переброшены с российской авиабазы ​​в Сирии. Базировавшиеся там Су-35 неоднократно перехватывали израильские и турецкие F-16, чтобы не допустить их нанесения ударов по сирийским объектам», — напомнило издание.

Отмечается, что прибытие на Ближний Восток Су-35 стало сигналом о начавшемся в мире геополитическом сдвиге, так как именно истребители западного производства ранее всегда находились на вооружений армий стран Персидского залива.

Авторы публикации добавили, что Су-35 обладают значительно большей дальностью полета, чем любой другой западный истребитель Российская машина более чем в два раза превышает дальность полета американских истребителей F-22 и F-35, что делает самолет идеальным для таких задач.

«Этот класс истребителей накопил внушительный боевой опыт в небе над Украиной и, скорее всего, сбил больше чужих истребителей в боях, чем любой другой класс истребителей XXI века», — заключили журналисты.

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6 декабря Минобороны РФ показало кадры сопровождения самолета президента РФ Путина по пути в Абу-Даби истребителями. Военные машины отправились в полет с боекомплектом. Сопровождали самолет российского лидера две пары истребителей, при этом взлетали Су-35С в условиях густого тумана и дождя.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, с чем связано решение о сопровождении истребителями самолета с российским лидером. По его словам, Путин работал в неспокойном регионе, поэтому принимались все меры для обеспечения его безопасности.

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