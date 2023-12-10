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Офицер ВСУ заявил о планах украинской армии сдать позиции

Офицер Грин: Киеву придется сдать несколько позиций, чтобы минимизировать потери
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Фото: REUTERS/Stringer
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Украинская армия будет вынуждена сдать некоторые территории и отступать на запад. Об этом 9 декабря заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Арти Грин.

«Есть такое подозрение, что если у нас настолько мало сил и средств, а у России — достаточно, и они поступают, то нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола», — отметил Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко.

Офицер ВСУ подчеркнул, что такой маневр просто необходим и позволит «минимизировать потери».

Грин выразил мнение, что украинским военнослужащим, понимая динамику на фронте, придется обороняться и уходить всё дальше и дальше на запад.

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Ранее, 6 декабря, в интервью австрийской газете Die Presse советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк признал, что ВСУ испытывают трудности с продвижением своих войск. По его словам, военное руководство Украины активно занимается внесением корректировок как с тактической, так и со стратегической точки зрения.

В тот же день американский журнал Newsweek написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский в последнее время терпит одни неудачи и находится в очень тяжелом положении по всем фронтам. В материале отмечается, что страны Запада начали отказываться присылать дополнительную военную помощь ВСУ, а армия страны не добивается никаких успехов.

Ранее, в конце ноября, немецкая газета Bild отметила, что в рядах ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и лично Зеленским. Солдаты ВСУ указали на «непредусмотрительность» руководства страны, а также заявили об отсутствии системы связи между соседними отрядами в армии. Они отметили, что каждому отделению приходится воевать за себя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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