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Президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis/Pool via CNP
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В ООН необходимо провести срочные структурные реформы после того, как США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. С таким призывом 9 декабря выступил президент Чили Габриэль Борич.

«Срочно нужна структурная реформа ООН. Мир уже не такой, как в 1945 году», — написал чилийский лидер в соцсети X (бывш. Twitter).

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Ранее лидеры государств также выступали с такими призывами. В частности, 9 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности (СБ) ООН после отклонения резолюции по сектору Газа. Он подчеркнул, что совет в нынешнем виде не позволит человечеству достичь важных целей и должен быть реформирован.

Соединенные Штаты наложили в СБ ООН вето на проект резолюции ОАЭ с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа накануне. Соавторами проекта стали 97 стран — членов данной международной организации.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди отметила, что это фактически является запретом для Совбеза ООН принимать какие-либо решения в части мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Тогда же постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что американская позиция по палестино-израильскому конфликту — буквально пример двойных стандартов и цинизма.

О том, что США фактически запрещают СБ вмешаться в палестино-израильский конфликт, не давая ему принять резолюцию о прекращении огня в секторе Газа, сообщал перед этим первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

До этого Эрдоган выдвигал аналогичное предложение по реформированию ООН и ее Совбеза в конце октября. Тогда же он выразил мнение, что безопасность мира не должна зависеть от интересов пяти государств.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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