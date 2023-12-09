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Эрдоган призвал реформировать СБ ООН после отклонения резолюции по сектору Газа

Эрдоган назвал невозможным справедливый мир на Ближнем Востоке с США
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Фото: REUTERS/David Dee Delgado
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Совет Безопасности (СБ) ООН в нынешнем виде не позволит человечеству достичь важных целей и должен быть реформирован, заявил 9 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Таким образом турецкий лидер прокомментировал решение США наложить вето на резолюцию СБ по ситуации в секторе Газа.

«С нынешней ООН, ее Советом Безопасности человечество не сможет достичь каких-либо целей», — приводит газета Hurriyet слова Эрдогана в ходе форума в Стамбуле, посвященного Дню прав человека.

По его мнению, СБ превратился в совет, защищающий Израиль. В связи с этим Эрдоган отметил, что «справедливый мир возможен», но не с США, и предложил реформировать всемирную организацию.

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Соединенные Штаты наложили в СБ ООН вето на проект резолюции ОАЭ с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа накануне. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал американскую позицию примером двойных стандартов и цинизма.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди отметила, что это фактически является запретом для Совбеза ООН принимать какие-либо решения в части мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

О том, что США фактически запрещают СБ вмешаться в палестино-израильский конфликт, не давая ему принять резолюцию о прекращении огня в секторе Газа, сообщал перед этим первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

До этого Эрдоган выдвигал аналогичное предложение по реформированию ООН и ее Совбеза в конце октября. Тогда же он выразил мнение, что безопасность мира не должна зависеть от интересов пяти государств.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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