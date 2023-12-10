Венгерские автоперевозчики проведут протесты на границе с Украиной

Венгерские перевозчики с понедельника, 11 декабря, собираются начать протестные акции на границе с Украиной из-за осложненной ситуации с доходами логистических компаний Венгрии. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщило агентство MTI со ссылкой на руководителя Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадара Арваи.

«Ввиду появления перевозчиков Украины на рынке Европейского союза сотни [логистических] компаний Венгрии находятся на грани банкротства», — указало агентство.

Уточняется, что протесты венгерских перевозчиков будут проходить на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Захонь-Чоп».

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров. Кроме того, 24 ноября представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что количество грузовиков на границе Украины и Польши достигло 3,7 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над разрешением конфликта.

1 декабря польская Gazeta Wyborcza рассказала, что из-за протеста перевозчиков в Польше Украина потеряла более €400 млн. Позже, 2 декабря, экономист Александр Быстров в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что к блокированию въезда на Украину со стороны польских перевозчиков привела конкуренция в сельском хозяйстве.