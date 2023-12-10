Олимпийский чемпион Батыргазиев завоевал первый профессиональный пояс IBA

Российский олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев 9 декабря победил кубинца Ласаро Альвареса и завоевал первый профессиональный пояс Международной боксерской ассоциации (IBA).

На турнире IBA Champions Night в Дубае Батыргазиев победил Альвареса в 10-раундовом поединке единогласным решением судей. Ему удалось стать обладателем первого профессионального пояса IBA в весе до 60 кг.

Это 11-я победа на профессиональном ринге для боксера. Отмечается, что на данный момент у него ни одного поражения.

Батыргазиев — обладатель титулов интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF), чемпиона Евразийского боксерского парламента (EBP), чемпиона Азии по версии WBA и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO), обладатель четырех золотых медалей на чемпионатах России (ЧР). Кроме того, в активе российского спортсмена есть победа на Олимпийских играх в Токио.

Ранее, 9 декабря, олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира по Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории — bridgerweight («вес Бриджера», до 101,6 кг). Бой прошел в ходе турнира «Ночь чемпионов IBA» (International Boxing Association — Всемирная боксерская ассоциация) в Дубае, ОАЭ, на арене Agenda.

До этого, 22 ноября, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Никита завоевал титул чемпиона Австралии в весовой категории до 69,9 кг, выиграв бой у австралийского боксера Дилана Биггса. Сообщалось, что в первом раунде спортсмен оказался в нокдауне, а во втором смог выровнять ситуацию. В конце четвертого раунда Цзю был близок к досрочной победе, но соперника спас гонг. В пятом раунде после ряда ударов боксер завоевал свой первый титул в карьере. Отмечается, что на счету 25-летнего спортсмена восемь побед и ни одного поражения.

На сегодняшний день бокс является единственным видом спорта, где российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.