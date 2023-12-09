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Охранница рассказала суду, как пропустила открывшую стрельбу в гимназии в Брянске

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Фото: РЕН ТВ
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Охранница лицея №5 в Брянске рассказала в суде, как пропустила в учебное заведение девочку, которая открыла стрельбу. Кадры появились в распоряжении «Известий» в субботу, 9 декабря.

«В то утро злосчастное девочки шли одетые как обычно. <...> Я постоянно в лица вглядываюсь, что это мои детки, чтобы никто не пришел. В то утро дети шли в шапочках, в своих пальто, с рюкзаками сзади и впереди белые пакеты со сменной обувью. Так как они близнецы, двойняшки, то они одеваются одинаково. Явное что-то подозрительное, какой-то предмет я не видела», — сказала женщина.

По словам охранницы, она одновременно следит за территорией вокруг гимназии, а также за тем, кто заходит в здание. Она отметила, что многие дети приносят с собой в учебное заведение объемные сумки, так как там проводятся спортивные секции. Женщина уточнила, что проверяет их.

Охранница добавила, что в случае с отрывшей стрельбу ученицей она не заметила что-то подозрительное.

В ходе заседания женщина была арестована на два месяца.

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7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

8 декабря прокуратура Брянска сообщила о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц гимназии №5. Следствие установило, что в день инцидента, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран, что позволило ученице с оружием беспрепятственно пройти в здание, а в руках охранницы не было при себе ручного сканера. Как выяснили «Известия», женщина должна была доложить о неисправности техники.

Кроме того, 9 декабря Советский районный суд Брянска арестовал на два месяца гендиректора частного охранного предприятия (ЧОП) ООО «ЧОО «Агентство Экскалибур», охраняющего гимназию, где произошел инцидент. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В этот же день муж замгендиректора гимназии №5 в Брянске Геннадий Католиков подтвердил ее задержание «Известиям». По его словам, мера пресечения женщине будет избрана 10 декабря.

Также 9 декабря в Минздраве РФ сообщили, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе в школе Брянска и после были эвакуированы в Москву, прооперировали. По словам помощника министра, состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они лечатся в больницах Брянска.

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