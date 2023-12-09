Пассажир поделился подробностями аварийной посадки самолета в Минводах

Один из пассажиров самолета, совершившего ранее аварийную посадку в Ставропольском крае, рассказал «Известиям» в субботу, 9 декабря, о том, что происходило в момент решения пилота приземлиться.

«Почти уже зашли на эшелон, как начали резко падать. Вылетели у всех маски над головами», — сообщил летевший в самолете.

Как отметил пассажир, во время произошедшей разгерметизации в салоне самолета были слышны детские крики и молитвы женщин.

Помимо этого он добавил, что после того, как самолет приземлился, на место приехала скорая медицинская помощь, а также пожарный транспорт.

8 декабря источник «Известий» сообщил, что в самолете авиакомпании «Россия», выполнявшем рейс Минеральные Воды – Санкт-Петербург, произошла разгерметизация кабины пилотов. Вылет воздушного судна состоялся в 17:57 мск. На борту самолета находилось 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Отмечалось, что самолет благополучно совершил посадку в Минеральных Водах.

Тогда же в пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщили «Известиям», что во время перелета из Минеральных Вод в Санкт-Петербург в самолете Airbus сработал датчик давления.

Позднее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России передало, что Минераловодский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку случившегося.