СК начал проверку из-за аварийной посадки самолета в Минводах

Минераловодский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку после того, как самолет совершил аварийную посадку в Ставропольском крае. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России в Telegram-канале.

«Следователями устанавливаются обстоятельства возвращения самолета в аэропорт вылета в Минеральных Водах», — указывается в сообщении.

Уточняется, что в данный момент следователями выполняется весь комплекс необходимых проверочных мероприятий.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в самолете авиакомпании «Россия», выполнявшем рейс Минеральные Воды – Санкт-Петербург, произошла разгерметизация кабины пилотов. Вылет воздушного судна состоялся в 17:57 мск. На борту самолета находилось 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Отмечалось, самолет благополучно совершил посадку в Минеральных Водах.

Тогда же в пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщили «Известиям», что во время перелета из Минеральных Вод в Санкт-Петербург в самолете Airbus сработал датчик давления.