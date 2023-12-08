Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК выделит €125 млн на гумпомощь Палестине в 2024 году
Мир
WSJ узнала о переходе ВСУ к стратегической обороне
Мир
В Финляндии сообщили о двух вариантах развития ситуации на границе с РФ
Мир
В подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы
Мир
США не поддержали призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа
Мир
Армия США сообщила о получении новых высокоточных ракет
Спорт
World Athletics не допустила спортсменов РФ к Олимпиаде-2024 в Париже
Экономика
Минсельхоз заявил о снижении цен на ряд продуктов питания
Мир
Пять сирийских военных погибли в провинции Алеппо
Мир
Премьер Баварии сообщил о погружении ФРГ в кризис
Мир
Пропалестинские активисты попытались сорвать показ Chanel в Манчестере
Спорт
ФК «Локомотив» обыграл «Урал» в матче 18-го тура РПЛ
Общество
«Оранжевый» уровень опасности в Москве из-за мороза продлен до вечера 9 декабря
Мир
Парламент Болгарии отменил вето президента на передачу Киеву БТР
Армия
Бойцы отряда «Север-V» захватили опорный пункт ВСУ в районе Богдановки в ДНР

СК начал проверку из-за аварийной посадки самолета в Минводах

0
Фото: Западное МСУТ СК России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минераловодский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку после того, как самолет совершил аварийную посадку в Ставропольском крае. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России в Telegram-канале.

«Следователями устанавливаются обстоятельства возвращения самолета в аэропорт вылета в Минеральных Водах», — указывается в сообщении.

Уточняется, что в данный момент следователями выполняется весь комплекс необходимых проверочных мероприятий.

Отчет такого: в расследовании посадки самолета в пшеничном поле нашли 15 нарушений
Что не понравилось центральному аппарату Росавиации и на что агентство обратило особое внимание

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в самолете авиакомпании «Россия», выполнявшем рейс Минеральные Воды – Санкт-Петербург, произошла разгерметизация кабины пилотов. Вылет воздушного судна состоялся в 17:57 мск. На борту самолета находилось 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Отмечалось, самолет благополучно совершил посадку в Минеральных Водах.

Тогда же в пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщили «Известиям», что во время перелета из Минеральных Вод в Санкт-Петербург в самолете Airbus сработал датчик давления.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023