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«Известия» показали кадры из самолета во время аварийной посадки в Минводах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пассажиры сняли на видео момент аварийной посадки самолета в Минеральных Водах. Кадры из салона самолета 8 декабря публикуют «Известия».

На кадрах видно, что над креслами пассажиров выпали кислородные маски. Когда борт приземлился, в салоне самолета раздались аплодисменты и выкрики «браво» пилотам.

В пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщили «Известиям», что во время перелета из Минеральных Вод в Санкт-Петербург в самолете Airbus сработал датчик давления.

«Ошибка исчезла сразу после снижения самолета. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», — сообщили в авиакомпании.

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Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в самолете авиакомпании «Россия», выполнявшем рейс Минеральные Воды – Санкт-Петербург, произошла разгерметизация кабины пилотов. Вылет воздушного судна состоялся в 17:57 мск. На борту самолета находятся 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет благополучно совершил посадку в Минеральных Водах.

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