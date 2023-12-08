«Известия» показали кадры из самолета во время аварийной посадки в Минводах
Пассажиры сняли на видео момент аварийной посадки самолета в Минеральных Водах. Кадры из салона самолета 8 декабря публикуют «Известия».
На кадрах видно, что над креслами пассажиров выпали кислородные маски. Когда борт приземлился, в салоне самолета раздались аплодисменты и выкрики «браво» пилотам.
В пресс-службе авиакомпании «Россия» сообщили «Известиям», что во время перелета из Минеральных Вод в Санкт-Петербург в самолете Airbus сработал датчик давления.
«Ошибка исчезла сразу после снижения самолета. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», — сообщили в авиакомпании.
Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в самолете авиакомпании «Россия», выполнявшем рейс Минеральные Воды – Санкт-Петербург, произошла разгерметизация кабины пилотов. Вылет воздушного судна состоялся в 17:57 мск. На борту самолета находятся 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет благополучно совершил посадку в Минеральных Водах.