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В кабине летевшего в Петербург самолета произошла разгерметизация

Летевший в Петербург самолет возвращается в Минеральные Воды из-за разгерметизации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Минеральные Воды – Санкт-Петербург, возвращается обратно из-за разгерметизации кабины пилотов. Об этом 8 декабря «Известиям» сообщил источник.

По словам собеседника, воздушное судно вылетело из Минеральных Вод в 17:57. На борту самолета находятся 105 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Позднее стало известно, что самолет благополучно совершил посадку в Минеральных Водах.

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Ранее в этот день самолет авиакомпании «Сибирь», направлявшийся из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в городе вылета из-за технической неисправности. Борт был отстранен от эксплуатации. Транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

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