В кабине летевшего в Петербург самолета произошла разгерметизация
Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Минеральные Воды – Санкт-Петербург, возвращается обратно из-за разгерметизации кабины пилотов. Об этом 8 декабря «Известиям» сообщил источник.
По словам собеседника, воздушное судно вылетело из Минеральных Вод в 17:57. На борту самолета находятся 105 пассажиров и шестеро членов экипажа.
Позднее стало известно, что самолет благополучно совершил посадку в Минеральных Водах.
Ранее в этот день самолет авиакомпании «Сибирь», направлявшийся из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в городе вылета из-за технической неисправности. Борт был отстранен от эксплуатации. Транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.