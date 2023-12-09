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На Украине обсудили передачу западных самолетов

Умеров: Украина обсуждает передачу других западных самолетов, помимо F-16
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Taylor Solberg
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Украинские власти проводят переговоры по передаче стране самолетов западного производства, помимо истребителей F-16. Об этом 8 декабря заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телеканала «Рада».

«То есть в краткосрочной перспективе мы получим F-16. Среднесрочно, на перспективу, на будущее также делали своего рода заказы для сил обороны будущего», — сказал он.

На Украине обсуждается вопрос не только передачи истребителей F-16, но и другого вооружения.

Кроме того, Умеров отметил, что нет никаких лимитов на работу с разными системами, платформами, вооружением и передачу технологий.

Отмечается, что точные сроки передачи истребителей Киеву пока не известны.

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6 декабря сообщалось, что Украина передала США список необходимых стране новых вооружений, в котором запросила истребители, вертолеты и системы противоракетной обороны.

В тот же день стало известно, что США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн, включающий реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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