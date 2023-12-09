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Сюжет:

Дональд Трамп-младший признал проигрыш Украины в конфликте

Дональд Трамп-младший заявил, что Киев давно проиграл конфликт на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Власти Киева уже давно проиграли конфликт на Украине. Такое заявление 8 декабря сделал сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший.

Он сравнил Украину с умирающим человеком.

«Мы просто держим их на аппаратах искусственного жизнеобеспечения с нескончаемыми деньгами», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, властям Белого дома необходимо перестать финансировать киевский режим, так как у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов победить. Он добавил, что если страны, входящие в состав НАТО, обеспокоены действиями России, то они должны самостоятельно увеличить объемы поставляемых Украине вооружений, а не перекладывать всю финансовую помощь Киеву на США.

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Ранее в этот же день в США заявили об отсутствии прогресса в согласовании конгрессом помощи Украине. Координатор стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в настоящее время подвижек по переговорам с конгрессом США о выделении новой помощи Украине нет.

До этого, 6 декабря, американский президент Джо Байден заявил, что конгресс США должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины. Однако позднее, 7 декабря, сообщалось, что законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине не прошел голосование в сенате США.

Кроме того, 6 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США нацелены на долгую военную поддержку Украины даже в условиях задержки выделения новой помощи Киеву. Остин отметил, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США. По его мнению, большая часть указанных средств вернется через инвестиции в американский рынок труда, а также в безопасность страны в целом.

Между тем 7 декабря портал The Messenger сообщил, что США поставили под вопрос сохранение своей позиции в том, что киевские власти должны самостоятельно определять условия победы в украинском конфликте. В издании подчеркнули, что собеседники признали отсутствие достижений по ключевым целям украинского контрнаступления, а также подчеркнули то, что вероятность их достижения невелика, «особенно если американская помощь будет приостановлена».

Тогда же издание The Wall Street Journal сообщило, что ВСУ вынуждены перейти к стратегической обороне в попытках противостоять продвижению российских войск. Помимо этого, в материале уточняется, что неудачи контрнаступления украинской армии заставляют страны Запада поставить под большое сомнение предоставление Киеву новой помощи.

Ранее, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе «слышны голоса» в пользу переговоров с Россией, хотя он лично не чувствует от партнеров принуждения к диалогу с Москвой. За день до этого Зеленский посетовал, что Украина «выпала из фокуса внимания мировой общественности».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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