Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены перейти к стратегической обороне в попытках противостоять продвижению российских войск. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщило издание The Wall Street Journal.

«Высокозатратная многомесячная кампания, направленная на оттеснение российских войск, завершилась незначительными сдвигами на линии соприкосновения», — отметила газета.

Помимо этого, в материале уточняется, что неудачи контрнаступления ВСУ заставляют страны Запада поставить под большое сомнение предоставление Киеву новой помощи.

Ранее, 7 декабря, газета The Washington Post сообщила, что Украина будет вынуждена согласиться на «корейский сценарий» выхода из конфликта, если НАТО не усилит свою поддержку. Как указывалось в материале, без помощи альянса «Украина будет сражаться с недостаточной силой» и, возможно, в конечном итоге ей придется согласиться на раздел, подобный осуществленному в Корее. Если американский оружейный трубопровод будет заблокирован, что сделает невозможным новое крупное наступление, у уставшей и всё более беспокойной Украины не останется иного выбора, кроме как изучить возможность урегулирования.

В тот же день ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — подсчитали, что объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За последние три месяца из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи, сообщили там.

1 ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.