СМИ сообщили о сомнениях США в определении условий победы властями Украины

Соединенные Штаты Америки поставили под вопрос сохранение своей позиции в том, что киевские власти должны самостоятельно определять условия победы в украинском конфликте. Об этом 7 декабря сообщил портал The Messenger.

«Как стало известно The Messenger, в ходе серии встреч за последний месяц между официальными лицами США и представителями офиса президента Украины и министерства обороны [Украины] был сделан вывод о том, что многомесячное контрнаступление против российских войск не достигло своих целей и зашло в тупик», — говорится в публикации.

В издании подчеркнули, что собеседники признали отсутствие достижений по ключевым целям украинского контрнаступления, а также подчеркнули то, что вероятность их достижения невелика, «особенно если американская помощь будет приостановлена».

Как указывает The Messenger, на одной из встреч «американские участники зашли так далеко, что предложили пересмотреть давнюю политику США», которая подразумевала самостоятельное определение киевскими властями условий победы в конфликте.

Одновременно с этим, продолжили в издании, одно из должностных лиц администрации Соединенных Штатов сказал The Messenger, что в Вашингтоне будут и дальше придерживаться политики, согласно которой «Украине самой решать, как определять победу» и как завершить украинский конфликт.

Кроме того, на встрече также поднимался вопрос по поводу ухудшения отношений между украинским президентом Владимиром Зеленским и рядом украинских генералов, включая главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, а также то, какое влияние данные отношения окажут на течение конфликта.

В это же день издание The Wall Street Journal сообщило, что ВСУ вынуждены перейти к стратегической обороне в попытках противостоять продвижению российских войск. Помимо этого, в материале уточняется, что неудачи контрнаступления украинской армии заставляют страны Запада поставить под большое сомнение предоставление Киеву новой помощи.

Ранее, 7 декабря, газета The Washington Post сообщила, что Украина будет вынуждена согласиться на «корейский сценарий» выхода из конфликта, если НАТО не усилит свою поддержку. Как указывалось в материале, без помощи альянса «Украина будет сражаться с недостаточной силой» и, возможно, в конечном итоге ей придется согласиться на раздел, подобный осуществленному в Корее. Если американский оружейный трубопровод будет заблокирован, что сделает невозможным новое крупное наступление, у уставшей и всё более беспокойной Украины не останется иного выбора, кроме как изучить возможность урегулирования.

В тот же день ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — подсчитали, что объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За последние три месяца из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи, сообщили там.

До этого, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе «слышны голоса» в пользу переговоров с Россией, хотя он лично не чувствует от партнеров принуждения к диалогу с Москвой. За день до этого Зеленский посетовал, что Украина «выпала из фокуса внимания мировой общественности».

1 ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.