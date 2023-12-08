Пятый канал получил премию ТЭФИ за трансляцию шоу «Алые паруса»

Пятый канал стал победителем премии ТЭФИ в номинации «Трансляция культурного события». Церемония награждения лауреатов проходит 8 декабря в Государственном академическом Малом театре.

Награды удостоилась трансляция шоу «Алые паруса». Ежегодно Пятый канал занимается подготовкой, проведением и трансляцией этого мероприятия.

Премия проводится по 54 номинациям в двух категориях: «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание, сериалы». Из них 53 конкурсные номинации и одна специальная — специальный приз Академии российского телевидения «За вклад в развитие российского телевидения».

Ранее в этот день награду также получили «Новости РЕН ТВ» в номинации «Дневная информационная программа». На сцене олимпийская чемпионка Светлана Журова вручила статуэтку ТЭФИ ведущей РЕН ТВ Ксении Седуновой. В номинации «Программа социальной направленности» победил «День ангела» Пятого канала. Награду вручили фигурист Роман Костомаров и его жена Оксана.

Накануне, 7 декабря, в Малом театре в Москве назвали лауреатов на церемонии вручения ТЭФИ в номинациях категории «Развлекательное вещание, сериалы». Так, шоу «Уральские пельмени», которое выходит на СТС с 2009 года, стало победителем в категории «Юмористическая программа».

Кроме того, лауреатами ТЭФИ стали еще два проекта телеканала: шоу «Большой побег», взявший приз в номинации «Реалити-шоу», и сериал «Ивановы-Ивановы», который стал лучшим среди комедийных. Победителем в категории «Актер комедийного сериала» стал Юрий Стоянов, который снялся в «Гостях из прошлого». Также лучшей актрисой комедийного сериала признали Елену Подкаминскую, которая сыграла в «Жене олигарха».

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. Праздник был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.