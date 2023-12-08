ФАС сообщила о готовности бизнеса ограничить наценки на яйца от 5 до 10%, об этом «Известиям» рассказали в службе 8 декабря.

«Торговая сеть «Верный» поддержала предложение ФАС: наценки при закупке на тендерах уже ограничены, прорабатывается вопрос аналогичного ограничения при закупках по долгосрочным договорам поставки. Гипермаркет «Глобус» ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц, «Азбука вкуса» — до 10% на яйцо куриное «Окское» категории С2. Отметим, что «Глобус» и «Азбука вкуса» впервые присоединились к инициативе по ограничению наценок на социально значимые продовольственные товары», — рассказали в антимонопольном органе.

Кроме того, в ФАС назвали другие меры, которые принимает служба, чтобы ограничить рост цен на данный товар.

«Территориальные органы ФАС России запросили у компаний-производителей данные о формировании цен на куриные яйца, а центральный аппарат ведомства запросил информацию о динамике цен у 10 федеральных торговых сетей. На основе полученных данных служба проводит анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен», — отметили в службе.

Кроме того, ФАС России предложила ретейлерам в качестве временной меры рассмотреть возможность ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%. Также ФАС России разработала и внесла в кабмин законопроект, позволяющий пресекать действия хозсубъектов, приводящие к установлению экономически необоснованных цен на отдельные виды товаров.

Помимо этого, 8 декабря в рамках экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в сфере розничной торговли обсуждались вопросы цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе развитие практик ответственного ценообразования и ужесточение регулирования потребительских рынков.

Ранее в этот день Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца и принять меры. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, средняя розничная цена этих продуктов за год увеличилась более чем на 40%.

Рост цен отмечается на фоне повышенного спроса на данную продукцию. В связи с этим данный вопрос находится на особом контроле в Минсельхозе России, отметили «Известиям» в ведомстве.