В Самарской области четыре человека погибли после аварии с фурой

На трассе в Самарской области погибли четыре человека в результате столкновения кроссовера Hyundai Creta с грузовиком. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД региона.

«Сегодня примерно в 17:10 часов на 28,5 км автодороги А-300 «Самары-Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан» произошло столкновение двух транспортных средств» — указывается в сообщении ведомства.

Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения в разрешенном для этого месте и столкнулся с грузовым автомобилем.

Три пассажира и водитель Hyundai Creta погибли на месте до приезда скорой помощи.

Движение на трассе частично перекрыто. На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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