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В Самарской области четыре человека погибли после аварии с фурой

МВД: в Самарской области в ДТП с фурой погибли четыре человека
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Фото: t.me/guvd63
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На трассе в Самарской области погибли четыре человека в результате столкновения кроссовера Hyundai Creta с грузовиком. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД региона.

«Сегодня примерно в 17:10 часов на 28,5 км автодороги А-300 «Самары-Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан» произошло столкновение двух транспортных средств» — указывается в сообщении ведомства.

Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения в разрешенном для этого месте и столкнулся с грузовым автомобилем.

Три пассажира и водитель Hyundai Creta погибли на месте до приезда скорой помощи.

Движение на трассе частично перекрыто. На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 6 декабря, 5 человек погибли в ДТП в Краснодарском крае. В аварии столкнулись три автомобиля, включая один микроавтобус и два грузовых автомобиля. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование этого уголовного дела.

В тот же день в Москве автомобиль Merсedes насмерть сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Уточнялось, что женщина скончалась от полученных травм.

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