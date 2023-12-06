Машина насмерть сбила женщину на Дмитровском шоссе в Москве
Автомобиль Mersedes насмерть сбил женщину-пешехода на Дмитровском шоссе. Об этом пресс-служба Госавтоинспекции Москвы сообщила в среду, 6 декабря.
«По предварительным данным, около 19:30 на Дмитровском шоссе в районе дома 164 водитель автомобиля Mersedes совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Женщина скончалась от полученных травм.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет «Москва 24».
Накануне вечером в подмосковном Сергиевом Посаде водитель сбил автоинспектора и скрылся. Сотрудник серьезных травм не получил, автомобилиста оперативно разыскали.