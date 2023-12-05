В Сергиевом Посаде водитель сбил автоинспектора и скрылся

В подмосковном Сергиевом Посаде водитель сбил автоинспектора и скрылся.

Днем 26-летний водитель ехал по трассе и ударил стоявшего там полицейского по касательной. Сотрудник упал на землю, но серьезных травм не получил.

Водитель уехал, но позже его нашли. В отношении нарушителя составили несколько протоколов. Мужчина неоднократно нарушил ПДД во время попытки скрыться от сотрудников ГИБДД. Причину такого поведения водитель отказался называть.

Ранее в этот же день иномарка сбила женщину с ребенком в Алтайский крае. В Барнауле на проспекте Космонавтов водитель Toyota Camry наехал на мать с ребенком, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие получили травмы и были госпитализированы. По факту дорожного происшествия сотрудниками ГИБДД организована проверка.