Иномарка сбила женщину с ребенком на переходе в Барнауле
В Барнауле (Алтайский край) водитель легковой иномарки сбил женщину с семилетним ребенком. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Наезд произошел днем во вторник, 5 декабря, на проспекте Космонавтов. Как уточняет altapress.ru со ссылкой на паблик «Инцидент Барнаул», 41-летний водитель Toyota Camry сбил мать с ребенком, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.
По факту дорожного происшествия сотрудники ГИБДД организована проверка. Ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.
«Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
28 ноября водитель отечественной легковушки сбил мужчину в Сызранском районе Самарской области. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.