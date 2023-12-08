Станция московского метро «Щелковская» временно закрыта на вход

Станция метро «Щелковская» временно закрыта из-за сбоя на восточном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом 8 декабря сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Во избежание скопления людей временно закрыта на вход станция «Щелковская». Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь бесплатными автобусами КМ, регулярными маршрутами наземного транспорта и МЦК», — указано в публикации в Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что движение поездов метро столицы было остановлено на участке Арбатско-Покровской линии между станциями «Щелковская» и «Партизанская». При этом движение на участке между станциями «Пятницкое шоссе» и «Партизанская» продолжалось осуществляться в штатном режиме.

«Остановка движения произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе. Специалисты метрополитена оперативно прибыли на место и проводят необходимые проверки инфраструктуры для последующей подачи напряжения», — объяснили в дептрансе.

Также 8 декабря было приостановлено движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии от станции «Котельники» до станции «Жулебино» из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

5 декабря сообщалось, что женщина выжила после падения на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. В Сети также было опубликовано видео инцидента, на котором можно заметить, что очевидец бросился на помощь упавшей и помог ей подняться на платформу станции.