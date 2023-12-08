Приостановлено движение поездов на фиолетовой ветке метро Москвы

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена от станции «Котельники» до станции «Жулебино» приостановлено из-за человека на путях. Об этом 7 декабря сообщил дептранс столицы в своем Telegram-канале.

«На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от станции «Котельники» до станции «Жулебино» из-за человека на путях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Подробности о состоянии упавшего на пути человека не приводятся.

5 декабря сообщалось, что женщина выжила после падения на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии. В Сети также было опубликовано видео инцидента, на котором можно заметить, что очевидец бросился на помощь упавшей и помог ей подняться на платформу станции.