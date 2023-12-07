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В Москве одновременно откроют 11 станций метро в 2024 году: схема

В следующем году в Москве откроется Троицкая линия
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
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В 2024 году в столичном метрополитене планируют открыть 11 станций метро новой радиальной Троицкой линии. Конечной ее станцией станет Троицк, вошедший в состав Москвы в 2012 году. По официальным данным, новая изумрудная ветка станет одной из самых протяженных радиальных линий московского метро и наиболее удаленной за МКАД. Подробнее — в материале «Известий».

Троицкая линия метро Москвы: какие станции откроют в 2024 году

Ожидается, что в конце 2024 года в Москве откроются первые станции новой изумрудной линии метро, которая уже получила название «Троицкая». К этому времени будет завершено строительство первой очереди, включающей 11 станций. Сначала в эксплуатацию введут станции, соединяющие центральный район столицы с западом и юго-западом, где расположен быстро развивающийся район «Новая Москва».

Общая протяженность ветки составит 42 км, в общей сложности будет запущено 17 станций, последней из которых станет Троицк. Новая ветка станет одним из самых длинных радиусов метро и самым большим за МКАД, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Метро
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Согласно официальной карте, по завершении строительства Троицкая линия метро соединит станцию «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. На данный момент полностью пройдены все перегонные тоннели от «ЗИЛа» до «Коммунарки». «Сегодня историческое событие для этой ветки. Все тоннели пройдены. На станциях идут строительно-монтажные и отделочные работы», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в конце ноября. Он также отметил, что после введения в эксплуатацию Троицкой линии будут существенно разгружены прилегающие к ней участки МКАД, Калужского шоссе и Профсоюзной улицы.

Протяженность первого участка составит 25,2 км и будет включать следующие станции:

— «ЗИЛ» (пересадка на МЦК и будущую Бирюлевскую линию);
— «Крымская» (пересадка на МЦК);
— «Академическая» (пересадка на Калужско-Рижскую линию);
— «Вавиловская»;
— «Новаторская» (пересадка на Большую кольцевую линию; БКЛ);
— «Университет Дружбы Народов»;
— «Генерала Тюленева»;
— «Тютчевская»;
— «Корниловская»;
— «Бачуринская»;
— «Коммунарка» (пересадка на Сокольническую линию).

Строящаяся станция «Новаторская» Троицкой линии Московского метрополитена

Строящаяся станция «Новаторская» Троицкой линии Московского метрополитена

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Открытие второй очереди запланировано на 2028 и 2029 годы.

Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тыс. человек ежедневно, пояснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Эксперт пояснил, что в районе будущей линии проживает более 1 млн человек, а также работают либо учатся еще несколько сотен тысяч человек. Отмечается также, что с вводом в эксплуатацию изумрудной ветки значительно сократится путь между центральными и юго-западными районами Москвы, а также между центром столицы и территориями Новомосковского и Троицкого округов.

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Каким будет метро Москвы в ближайшие годы: схема развития, новые станции

В октябре текущего года Департамент транспорта города Москвы представил проект «План развития метро и МЦД к 2030 году». Согласно данной схеме, в ближайшие годы планируется открытие отдельных станций метро на уже существующих ветках, среди них: «Потапово» (Сокольническая линия), «Суворовская» (Кольцевая линия) и «Гольяново» (Арбатско-Покровская линия).

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Фото: Департамент транспорта города Москвы

Помимо этого, согласно плану развития метро и МЦД, до 2030 года появятся еще две новые линии метро — Бирюлевская и Рублево-Архангельская.

Бирюлевская линия откроется в 2028 году. Она будет иметь протяженность 22,2 км и состоять из 10 станций, обслуживающих районы на юге столицы, среди которых: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. С нее можно будет совершить пересадки на МЦК, БКЛ и пятый Московский центральный диаметр (МЦД-5).

Первые станции Рублево-Архангельской линии откроются в 2026 году. Отмечается, что уже готов второй тоннель на участке будущей ветки, которая возьмет начало от «Москва Сити» и дойдет до Рублево-Архангельского на западе столицы. Ее строительство будет проходить в два этапа. В финале частью этой ветки станут станции «Деловой центр» и «Шелепиха», которые сейчас являются частью БКЛ. С линии можно будет сделать пересадки на БКЛ, МЦК, Арбатско-Покровскую, Солнцевскую и Филевскую линии, а также на МЦД-1.

Станция «Деловой центр» Большой кольцевой линии (БКЛ)
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Также в 2028 году ожидается открытие МЦД-5, который соединит подмосковные Мытищи, Пушкино, Королев, Щелково и Фрязино на севере с Видным и Домодедово на юге Подмосковья.

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