Отделочные работы начались в вестибюле строящейся станции метро «ЗИЛ»

Устройство основных конструкций подземного вестибюля строящейся станции столичного метро «ЗИЛ» на Троицкой линии завершено, в настоящее время специалисты приступили к черновой отделке. Об этом заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил во вторник, 5 декабря.

Он отметил, что рабочие занимаются кирпичными перегородками в служебных помещениях и черновыми архитектурно-отделочными работами, передает агентство городских новостей «Москва». Продолжается бетонирование стен, колонн и перекрытий в зоне будущей платформы, пишет «Москва 24».

У станции будет один подземный вестибюль, который выйдет к парку «Тюфелева роща» и улице Лисицкого, кроме этого, планируется сделать пересадку на одноименную станцию будущей Бирюлевской линии, сообщает телеканал «360».

Станция «ЗИЛ» будет конечной, поэтому перед нею и за нею сделают оборотные тупики, чтобы поезда могли там останавливаться и разворачиваться. На одном из таких участков монолитные работы уже закончились, уточняется на сайте aif.ru.

Ранее в этот день мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что 10 новых маршрутов общественного транспорта запустили в Москве в сентябре – ноябре 2023 года. По его словам, эти маршруты охватили больше 30 районов города, пишет РИАМО.