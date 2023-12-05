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Собянин сообщил о запуске в Москве 10 новых маршрутов городского транспорта

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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10 новых маршрутов общественного транспорта запустили в Москве в сентябре – ноябре 2023 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 5 декабря.

По его словам, эти маршруты охватили больше 30 районов города, передает агентство городских новостей «Москва».

«Например, маршрут №147 связал ЖК в Московском со станцией метро «Филатов луг». На №577к в Сосенском теперь можно добраться до метро «Ольховая», — цитирует мэра RT.

Также Собянин отметил, что за последние три месяца в Москве были улучшены трассы свыше 140 действующих маршрутов, введено больше 80 новых остановок на маршрутах и заменено более 300 старых остановочных павильонов на современные, сообщает телеканал «360». Также было запущено 12 новых выделенных полос.

Собянин подчеркнул, что сети маршрутов в городе постоянно развиваются, улучшая доступность новых станций метро и железной дороги, школ и поликлиник, передает НСН.

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Ранее в этот день Собянин сообщил о планируемом приобретении в 2024–2025 годах более 500 новых вагонов для столичного метро, сообщается на сайте aif.ru.

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