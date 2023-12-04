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Собянин рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи славы

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/sobyanin.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге в понедельник, 4 декабря, о благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр.

«Успешно завершили один из самых востребованных проектов благоустройства 2023 года. Воробьевская набережная — любимое место отдыха, прогулок и занятий спортом многих поколений москвичей. Она полностью сохранила свой привычный облик и в то же время словно помолодела, стала более свежей и уютной», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Он уточнил, что старое покрытие дорожек было заменено гранитной плиткой, установлено больше лавочек. Были реконструированы существующие лестничные спуски, передает RT. Небольшая смотровая площадка на крыше одного из причальных сооружений была обновлена.

Прогулочный маршрут вдоль заказника «Воробьевы горы» после благоустройства набережной увеличился почти на 3 км, сообщает телеканал «360».

У Воробьевых гор появился новый парадный вход — Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр. Так, по пути от эскалаторной галереи к смотровой площадке и горнолыжному комплексу можно больше узнать о 15 зимних олимпийских видах спорта, передает НСН.

Здесь оборудовали площадку для керлинга, которую летом можно использовать для игры в петанк. В двух некапитальных павильонах работают кафе, еще в двух находятся пункты проката, а пятый предназначен для комнаты матери и ребенка, пишет «Москва 24».

Собянин рассказал, что сейчас на Воробьевской набережной и Аллее славы высаживают деревья, а весной к ним добавятся еще более 400 кустарников, пишет РИАМО.

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Ранее, 1 декабря, Собянин сообщил, что второй этап благоустройства набережной Марка Шагала завершен. Он рассказал, что строители укрепили берег Москвы-реки, сделали лестничный спуск на набережную и сформировали прогулочные дорожки, вдоль которых установили скамейки и обустроили места для отдыха.

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