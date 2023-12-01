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Собянин рассказал об итогах второго этапа благоустройства набережной Шагала

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Фото: sobyanin.ru
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Второй этап благоустройства набережной Марка Шагала завершен. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в пятницу, 1 декабря, в своем личном блоге.

«Недавно завершили второй этап благоустройства новой набережной Марка Шагала на ЗИЛ — от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. С учетом первого этапа уже 1,2 км неухоженной береговой линии преобразились в комфортное городское пространство», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Мэр рассказал, что строители укрепили берег Москвы-реки, сделали лестничный спуск на набережную и сформировали прогулочные дорожки, вдоль которых установили скамейки и обустроили места для отдыха.

Для детей создали игровые площадки с качелями разных видов, горками и всевозможными лазалками, пишет «Москва 24».

«Поклонникам здорового образа жизни придутся по душе беговые и велодорожки со специальным покрытием, а также зоны воркаута с турниками и тренажерами. Набережная стала более зеленой: в этом году высадили более 700 подросших деревьев и кустарников, уложили более 8,3 тыс. кв. м газона, разбили цветники», — рассказал Собянин.

По словам градоначальника, на набережной будет уютно и в вечернее время — для этого установлены многочисленные опоры освещения, сообщает телеканал «360».

Следующий этап благоустройства столичной набережной Марка Шагала запланировали в 2024 году.

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Ранее, 22 ноября, Собянин сообщил, что в Москве на территории бывшей промзоны Грайвороново построят современное жилье и хоккейный центр, передает НСН. Он отметил, что полузаброшенная и малоиспользуемая территория в 3,57 га превратится в комфортное городское пространство, передает RT.

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